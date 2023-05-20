Мир 20 мая 2023, 12:21 Австралийцы вышли на массовый митинг в поддержку России Тысячи человек вышли на пророссийский митинг в Сиднее Фото: скриншот с видео AussieCossack / Telegram

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В Сиднее прошел массовый митинг против НАТО, в поддержку России и за освобождение находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Митингующие несли российские флаги, плакаты против войн. Некоторые были одеты в футболки с символом Z. Манифестацию провели около здания Googlе, перед собравшимися выступил отец Ассанжа Джон Шиптон, поднявшийся на трибуну в шапке-ушанке. В общей сложности митинг собрал порядка трех тысяч человек.

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Ассанж публиковал на сайте WikiLeaks информацию, полученную из секретных документов. Он с 2011 по 2019 год укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Полиция Великобритании вошла в дипведомство 11 апреля 2019 года и задержала основателя WikiLeaks. Сейчас Ассанж находится в тюрьме строгого режима Белмарш. Недавно он написал письмо королю Великобритании Карлу III с просьбой навестить его.