После обращения жительницы австралийского Мельбурна с жалобой на иглы во фруктах полиция страны начала расследование. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы — если их найдут.

В полицию обратилась жительница Мельбурна. По словам Хлое Шоу, она нашла в купленных фруктах обломок иглы от швейной машинки. Пострадавшая также опубликовала фотографию найденной в винограде иголки на своей странице в Facebook, призвав соседей к осторожности.

«Полиция призывает людей быть внимательными при потреблении фруктов и настоятельно просит всех, кто владеет какой-либо информацией, связаться с блюстителями порядка», — указано в сообщении полиции, распространенном австралийскими СМИ.

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Как заверили правоохранители, злоумышленникам, если они будут изобличены, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщил сайт издания 7News со ссылкой на местную полицию.

Австралийские правоохранители уже сталкивались со случаями обнаружения опасных предметов во фруктах. Так, осенью 2018 года полиция в ходе федерального расследования нашла злоумышленников, которые подкладывали иголки в клубнику. Потом опасные обломки нашли в бананах, яблоках и грушах.

В сентябре 2019 года полиция снова сообщила о случаях обнаружения игл в клубнике. Теперь правоохранители занялись поисками злоумышленников, которые подбрасывают опасные предметы в виноград.