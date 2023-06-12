Мир 12 июня 2023, 18:27 Австралийцы проведут испытания гиперзвукового беспилотника, созданного по заказу Пентагона Австралийская Hypersonix летом 2024 года испытает гиперзвуковой БПЛА, заказанный США РИА «Новости»

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Испытание гиперзвукового беспилотника, который создает австралийская компания Hypersonix для Минобороны США, начнутся следующим летом. Об этом сообщил сайт 3dnews.

БПЛА под названием Dart AE будет представлять собой самолет длиной три метра и весом 300 килограммов с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Он сможет развивать скорость до 8600 километров в час. Дальность полета беспилотника составит не менее одной тысячи километров. При этом борт аппарата сможет переносить около 10 килограммов груза. Ожидается, что дрон будет напечатан на 3D-принтере из композитных материалов, что позволит считать его экологически чистым устройством без выбросов углекислого газа в атмосферу.

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Детали испытаний пока не сообщаются, о них станет известно в следующем году, когда будет изготовлен прототип.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Московского авиационного института создали инновационную технологию из ячеистых панелей для заполнения крыльев беспилотных летательных аппаратов. Она способствует прочности и жесткости конструкции.