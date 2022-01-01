Австралийцы предложили запретить кошкам гулять не на поводке

Законопроект о запрете появления домашних кошек на улицах не на поводке будут рассматривать в Австралии. Хвостатые наносят огромный ущерб австралийской фауне, считают местные власти. Они уверены, что кошки, которые гуляют сами по себе, могут истреблять других животных, сообщила kp.ru.

По подсчетам ученых, каждая домашняя кошка в среднем убивает до 180 исконно австралийских животных за год. Это птицы, рептилии, небольшие сумчатые. До этого ряд муниципалитетов уже ввел довольно строгие законы, не дающие кошкам просто свободно ходить по улицам. При поимке животного там в городе Бендиго, например, за него приходится платить штраф в 120 австралийских долларов (около 6500 рублей).

Все эти меры направлены также на сокращение числа и бродячих кошек. Ранее та же самая политика систематически велась в отношение собак и оказалась довольно успешной.

Ранее ученые из Великобритании создали специальный тест CAT-Tri+. По словам специалистов, это первый в мире способ, который выявляет психопатию у питомцев. В итоге выяснилось, что психопатию можно найти почти у всех домашних кошек. Тест призван найти общий язык хозяина и питомца.