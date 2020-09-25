Австралийцы попросили Google удалить фото священной для них горы Улуру

Компания Google удалит все изображения горы Улуру из сервиса Street View после обращения представителей австралийского управления парков. Как выяснилось, для местных жителей это гора считается священной.

По этой же причине аборигены анангу год назад закрыли гору от посетителей. Но виртуальную прогулку все же можно было сделать через Google Street View. Об этом сообщило агентство ABC.

В Google отнеслись с пониманием к просьбе властей и сообщили, что уже начали работу по удалению этих изображений. И в течение 24 часов изменения смогут вступить в силу.

«Мы понимаем, что национальный парк „Улуру — Ката-Тьюта“ глубоко священен для народа анангу», — заявил изданию представитель Google Australia.

Гора Улуру входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть национального парка «Улуру — Ката-Тьюта». Внешне она похожа на крупное оранжевое скальное образование. Длина Улуру составляет почти четыре километра, а ширина — около трех.