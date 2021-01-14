Австралийцы могут убить голубя, который пересек океан и прилетел из США

Житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд увидел птицу на своем участке 26 декабря 2020 года. Он подумал, что голубь ручной, поэтому захотел найти его дом. Вскоре мужчина выяснил, что пернатый зарегистрирован в Америке, где тот должен был участвовать в голубиных гонках 29 октября. Однако птица пропала.

Селли-Берд назвал птицу Джо в честь избранного президента США, демократа Джо Байдена, написал сайт NЕWS.ru.

Специалисты предполагают, что голубь попал в Австралию на грузовом судне, преодолев около 13 тысяч километров. На эту новость обратили внимание местные СМИ, а также службы по карантину и инспекции. Сотрудники ведомства позвонили Селли-Берду и попросили поймать пернатого.

«Они заявили, что если [голубь] из Америки, то у них есть опасения по поводу болезней (которые могут быть выявлены у птиц — прим. ред.)», — рассказал житель пригорода Мельбурна.

Птица не позволяет мужчине подойти к ней поближе. Поэтому теперь власти задумались о профессиональном отлове.