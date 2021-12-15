Австралийцу пришлось отдать более 60 тысяч рублей за заказанные пятилетним сыном сладости

Жителю Австралии пришлось отдать крупную сумму денег за сладости, которые заказал его пятилетний сын, играясь с его телефоном. Об этой истории рассказало ИА Nation News со ссылкой на Unilad.

Ребенок заказал в приложении доставки еды мороженое, десерты, пирожные и бутылки с молоком на 1200 австралийских долларов (около 63 тысяч рублей). Все это привезли на рабочий адрес мужчины. В итоге мужчине пришлось расплатиться за все покупки сына.