Австралийцев призвали забрать забытые выигрыши в лотерею на 12 млн долларов
Жителей Австралии попросили забрать выигрыши в лотерею на сумму более 12 миллионов долларов, которые до сих пор не нашли своих обладателей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.
Австралийцев попросили проверить свои старые лотерейные билеты в преддверии крупного розыгрыша на сумму 80 миллионов долларов. Выигрыши не забрали 23 победителя из Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Южной Австралии и Виктории.
Пресс-секретарь лотереи Бронвин Спенсер отметила, что люди часто забывают о своих лотерейных билетах. В свою очередь, сотрудники лотереи не могут отследить победителей, которым достался выигрыш до 500 тысяч долларов.