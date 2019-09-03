Австралийцев призвали забрать забытые выигрыши в лотерею на 12 млн долларов

Австралийцев попросили проверить свои старые лотерейные билеты в преддверии крупного розыгрыша на сумму 80 миллионов долларов. Выигрыши не забрали 23 победителя из Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Южной Австралии и Виктории.

Пресс-секретарь лотереи Бронвин Спенсер отметила, что люди часто забывают о своих лотерейных билетах. В свою очередь, сотрудники лотереи не могут отследить победителей, которым достался выигрыш до 500 тысяч долларов.