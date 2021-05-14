Австралийца приговорили к 44 годам тюрьмы за резню

Жителя Австралии Мерта Ней, убившего молодую девушку и после напавшего на прохожих в центре Сиднея, приговорили к 44 годам лишения свободы. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Суд отправил обвиняемого за решетку без права на досрочное освобождение в ближайшие 33 года.

«Это была жестокая и ужасающая атака, совершенная без причины», — заявил судья Питер Джонсон.

Тем не менее суд учел психические проблемы подсудимого и отказал прокуратуре, требовавшей пожизненного заключения.

Ней совершил преступление в августе 2019 года. Мужчина бегал по улице в центре Сиднея, запрыгивал на машины, размахивал ножом и выкрикивал «Аллах Акбар». Прохожие самостоятельно задержали молодого человека до приезда полиции. Правоохранители взяли злоумышленника под стражу.

В результате происшествия с ножевым ранением была госпитализирована 41-летняя женщина. Позднее полиция обнаружила тело 24-летней девушки.

Нападавшим оказался Мерт Ней, житель пригорода Марайонг, отметил «МИР 24». СМИ писали, что он мог сбежать из психбольницы.