Австралийца посадили за решетку за нарушение карантина

По данным информагентства, в конце марта мужчина приехал в город Перт и должен был находиться две недели в гостинице на карантине. Но, по словам работников отеля, он пять раз покидал свой номер за четыре дня.

Сотрудникам гостиницы пришлось связаться с правоохранителями, которые уличили мужчину в том, что он дважды нарушил режим самоизоляции. В одном случае, чтобы купить еды, а во втором, чтобы повидаться с девушкой.

«Вы больше, чем глупец, ваши действия крайне эгоистичны, ваши действия безрассудны в том смысле, что вы не обратили внимание на возможную угрозу, которую вы могли представлять для общества», — цитирует судью «Экспресс газета».

Суд приговорил нарушителя к шести месяцам, двум неделям условно и оштрафовал на две тысячи австралийских долларов. При этом один месяц он проведет за решеткой.