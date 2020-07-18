Австралийскую компанию оштрафовали за рекламу одежды «для защиты от коронавируса»

Австралийский производитель женской спортивной одежды Lorna Jane пообещал покупателям защиту «от вирусов и микробов», за что был оштрафован на 28 тысяч долларов. Компания нарушила закон о рекламе.

На сайте Lorna Jane опубликовали рекламу, в которой производитель убеждал покупателей в практически волшебных свойствах новой линейки одежды, передает местная вещательная корпорация ABC. Так, например, благодаря технологии Lj Shield возбудители инфекций и вирусов, в том числе и SARS-CoV-2, просто не смогут попасть на одежду пользователя. Некие частицы на ткани якобы должны разрушить мембрану «любых болезней, бактерий и микробов». Однако врачи и ученые не поддержали оптимизм компании.

«Если вы думаете, что какие-то распыленные частицы на ткани способны разрушать „мембранные оболочки болезней“, то у меня для вас плохие новости. Единственное, от чего способны избавить эти частицы, — это от денег в вашем кармане», — сказал председатель Королевской коллегии врачей общей практики Австралии Гарри Несполон.

После выступлений медицинского сообщества чиновники проверили Lorna Jane и признали компанию виновной в нарушении закона, согласно которому реклама лекарственных препаратов запрещена без подтверждения Управлением по надзору за лекарственными средствами.

Ранее сообщалось, что в Австралии нашли новый род тарантулов. Пауки отличаются большой скрытностью: они умеют строить глубокие норы и закрывать их плотной «дверью».