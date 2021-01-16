Австралийского голубя Джо оставят в живых

Власти Австралии отказались от идеи умерщвления голубя Джон, которого хотело утилизировать министерство сельского хозяйства страны. В ходе расследования выяснилось, что птица не является незаконным иммигрантом, и поэтому не представляет опасности как разносчик опасных болезней.

Изможденную птицу нашел 26 декабря 2020 года житель пригорода Мельбурна Кевин Селли-Бердо. Он пожалел ее, накормил, назвал Джо в честь избранного президента США Джозефа Байдена и оставил у себя. На лапке голубя была синяя лента с надписью. Она гласила, что птица принадлежит клубу любителей голубиных гонок из американского штата Оклахома. Во время этих соревнований птицы часто теряются, поэтому Кевин предположил, что Джо заблудился, и попал в Австралию на борту корабля. Самостоятельно пересечь 12 тысяч километров от Оклахомы до Мельбурна он бы не смог.

Честный австралиец попытался найти хозяина голубя через клуб, но на его звонки никто не ответил.

История получила огласку, и австралийское министерство сельского хозяйства потребовало умерщвления птицы, так она могла стать переносчиком заболеваний, опасных для уникального животного мира континента.

Как сообщило ВВС, в ситуацию вмешался Американский союз голубиных гонок. Его представители сообщили, что 29 октября действительно проводилась голубиная гонка, и в ней участвовала птица с номером, указанным на ленте, найденной на лапке Джо. Но она не пропадала. К тому же голубь по кличке Блю Бар был серым, а найденыш Джо — бело-рыжим. Указатель на его лапе, скорее всего, фальшивый.

«На голубе, найденном в Австралии, был поддельный браслет. Так что его не нужно убивать ради мер биологической безопасности — его настоящий дом — Австралия. Какое облегчение!» — сообщили американские голубеводы.

Их вывод подтвердили волонтеры из Мельбурна, которые рассказали, что уже не раз находили птиц с поддельными знаками. Они не знают, кто и зачем этим занимается.