Австралийским школьникам показали ЛГБТ-версию пьесы «Ромео и Джульетта»

Полностью женская постановка «Ромео и Джульетты» в одной из школ Нового Южного Уэльса в Австралии вызвала возмущение родителей после того, как две главные героини обменялись страстным поцелуем перед шокированными учениками. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Постановка классической пьеса Шекспира с полностью женским составом труппы Dire Theater Company была представлена в Campbelltown Performing Arts High. Авторы спектакля назвали его «современной интерпретацией» известного произведения.

Как заявил депутат Марк Лэтэм, поднявший этот вопрос в парламенте Нового Южного Уэльса, ученики 8–10 классов были шокированы спектаклем, в котором участвуют исключительно женщины. Особенно возмутила парламентария сцена однополого поцелуя между главными героями пьесы. Также он заявил, что в аннотации к спектаклю родителей не предупредили, что там будут подобные сцены

«Это неуместно, это не должно происходить на глазах у 13-и и 14-летних, если у вас нет разрешения родителей. Некоторые из этих детей даже не достигли подросткового возраста», — сказал Лэтэм.

Министр образования Сара Митчелл опровергла его утверждения, заявив, что родители дали детям полное разрешение на посещение образовательного учреждения, это значит, что такое сообщение «согласуется с политикой Министерства образования в отношении спорных вопросов в школах».

Министр образования также заявила, что родители не жаловались в школу.

В свою очередь, художественный руководитель труппы Адам О’Брайен отметил, что они никогда раньше не получали жалоб на интерпретацию пьесы. Он также подчеркнул, что 400 лет назад выступать в театре разрешалось только мужчинам и данный спектакль не являлся исключением — со всеми вытекающими отсюда действиями актеров.