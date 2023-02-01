Мир 01 февраля 2023, 08:48 Австралийский телеканал прервал эфир из-за спора об Украине Телеканал Sky News в Австралии прервал прямой эфир из-за усомнившего в победе ВСУ политика YouTube

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Глава организации Advance Australia Лиз Сторер стала гостем программы на австралийском канале холдинга Sky News. Однако после того, как она озвучила сомнения в успехах украинских военных, вещание оперативно прервали.

«Если бы не поддержка США, стороны нашли бы способ остановить конфликт. А есть ли какие-то косвенные признаки, что украинские военные побеждают? Мы отправляем им танки, даже не зная, на что уходят миллиарды», — заявила Сторер.

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После этого ведущие программы начали активно возражать гостю и приводить аргументы о победах ВСУ.

«Как мне кажется, Владимир Зеленский стал маленькой пешкой в большой игре. Он не выглядит президентом, который хочет завершить конфликт в стране», — добавила политик, после чего прямой эфир прервали.

Ранее сообщалось, что администрация президента США попросила жителей Украины сообщать в социальных сетях обо всех случаях несанкционированного использования ВСУ западной военной помощи.