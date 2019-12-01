Австралийский школьник упал со скалы на глазах своих друзей и погиб

Источник: женщина сорвалась с высоты в ТЦ в городе Московский Подробнее

Трое его друзей ничего не смогли сделать, чтобы спасти подростка — он погиб на месте. Спасатели уже нашли тело погибшего и доставили его в одну из больниц Шоулхейвена.

Полицейские исключили криминальный характер смерти школьника. По мнению правоохранительных органов, то, что произошло — нелепая случайность. Сейчас местные следователи собирают всю информацию, чтобы восстановить картину событий того дня.