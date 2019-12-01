  • Австралийский школьник упал со скалы на глазах своих друзей и погиб

    01 декабря 2019, 12:40

    Андрей Иванов

    13-летний житель австралийского штата Новый Южный Уэльс погиб во время прогулки со своими тремя друзьями в субботу, 30 ноября. Он поскользнулся и упал с высоты в районе смотровой площадки Маккензи возле города Берриер. Об этом сообщило издание The Weekend Australian со ссылкой на местную полицию.
    Австралийский школьник упал со скалы на глазах своих друзей и погиб

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    Трое его друзей ничего не смогли сделать, чтобы спасти подростка — он погиб на месте. Спасатели уже нашли тело погибшего и доставили его в одну из больниц Шоулхейвена.

    Полицейские исключили криминальный характер смерти школьника. По мнению правоохранительных органов, то, что произошло — нелепая случайность. Сейчас местные следователи собирают всю информацию, чтобы восстановить картину событий того дня.