Мир 04 декабря 2023, 05:18 Австралийский полковник предложил Западу «пойти ва-банк», чтобы избежать провала Украины Полковник Райснер: Западу нужно идти ва-банк, чтобы избежать провала Украины Freepik

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Западным странам нужно «идти ва-банк» в вопросе военной помощи украинской стороне. Такое мнение выразил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в беседе с Tagesschau.

«Украина может проиграть в этом конфликте, если Запад не предоставит ей необходимую поддержку. Это конфликт на истощение, и все решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом», — сказал офицер.

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По его словам, Западу нужно понять, что придется приложить больше усилий для эффективной поддержки Украины. Если иностранные союзники не готовы к такому, то нужно прямо сказать об этом.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что США решили обвинить в провале лидера Украины Владимира Зеленского. Он назвал политика «марионеткой» Штатов, которую они после создания намерены «бросить и уничтожить».