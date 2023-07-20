Мир 20 июля 2023, 05:18 Австралийский наемник сообщил на родину пугающий факт о ВСУ ABC News: австралийский наемник, рискуя своей жизнью, сообщил о произволе командиров ВСУ РИА «Новости»

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Участвующий в боях на Украине австралийский наемник пожаловался на произвол со стороны командиров ВСУ. Об этом сообщил ABC News. Мужчина также рассказал журналистам, что из-за распространения такой информации он теперь боится за свою жизнь.

Ради собственной безопасности австралиец из интернационального легиона ВСУ представился в программе The World Today на радио ABC выдуманным позывным Буш. Он рассказал, что и украинцам, и иностранным наемникам «угрожают последствиями» за распространение информации о «некомпетентности командиров ВСУ».

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«Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно», — сказал австралиец.

Он также отметил, что видел во время своего визита на Украину вещи, «которые, с военной точки зрения, совершенно неприемлемы».

Кроме того, наемник добавил, что «на 100%» боится за свою жизнь из-за того, что он рассказал об этом.

Замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский ранее сообщил, что желая оправдаться перед западными союзниками, президент Украины Владимир Зеленский не жалеет солдат. По словам Ходаковского, это подтверждают сообщения с фронта. К примеру, о том, что командование ВСУ выпускает в первых рядах иностранных наемников.