Австралийский гонщик взлетел на болиде над трассой. Видео

Гонщик «Формулы-3» из Австралии Алекс Перони во время одного из-заездов в рамках Гран-при Италии попал в серьезную аварию — он не вписался в поворот и буквально взлетел над трассой, несколько раз перевернулся в воздухе вокруг своей оси и оказался за ограждением.

Пилот команды «Кампос» Перони чудом выжил в этой аварии. После полета гонщика на своем болиде на место аварии незамедлительно выдвинулся специальный спасательный автомобиль с медиками и представителями служб экстренного реагирования. Об этом сообщило издание The Sun.

К счастью, 19-летний Перони остался жив. Он даже смог самостоятельно выбраться из машины еще до прибытия спасателей.

Сейчас спортсмен находится в медицинском учреждении на обследовании. Точной информации о том, получил ли он травмы, пока нет.

За четыре круга до окончания квалификационного заезда, австралиец не смог войти в поворот, съехал с трассы и, наехав на бордюр, взлетел.

Эксперты уже изучили повтор происшествия — по одной из версий, покрытие обочины трассы могло быть повреждено, что и спровоцировало эту аварию.