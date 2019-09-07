Австралийский гонщик взлетел на болиде над трассой. Видео
Пилот команды «Кампос» Перони чудом выжил в этой аварии. После полета гонщика на своем болиде на место аварии незамедлительно выдвинулся специальный спасательный автомобиль с медиками и представителями служб экстренного реагирования. Об этом сообщило издание The Sun.
К счастью, 19-летний Перони остался жив. Он даже смог самостоятельно выбраться из машины еще до прибытия спасателей.
Сейчас спортсмен находится в медицинском учреждении на обследовании. Точной информации о том, получил ли он травмы, пока нет.
За четыре круга до окончания квалификационного заезда, австралиец не смог войти в поворот, съехал с трассы и, наехав на бордюр, взлетел.
Эксперты уже изучили повтор происшествия — по одной из версий, покрытие обочины трассы могло быть повреждено, что и спровоцировало эту аварию.