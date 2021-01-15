Австралийский долгожитель назвал «секрет» своего долголетия

Он рассказал, что если дышать как обычно и есть три раза в день, то время «будет проходить само». Также он поделился, своими пищевыми предпочтениями и увлечениями.

«Я люблю петь и съедаю по полдюжины креветок в день», — уточнил Крюгер.

В ответ на вопрос о роде деятельности мужчина также пошутил.

«Иногда я сижу и думаю. А иногда просто сижу», — рассказал он.

Ранее российский долгожитель 90-летний Борис Графов поставил рекорд, прыгнув с высоты 207 метров.

«На сегодняшний день это рекордный возраст на Bungy 207. Борис Михайлович 17 сентября совершил свой девятый прыжок на одном из самых высоких банджи мира», —написано в Instagram.

Отмечается, что мужчина каждый раз стремится установить новый рекорд. Пользователи социальной сети восхитились смелостью пенсионера: «Борис настоящий мужик, побольше бы таких», «Это нереально круто!!!». Некоторые отметили, что хотят быть похожими на героя ролика в его возрасте.