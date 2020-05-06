Австралийский археолог рассказал, как первые эпидемии повлияли на развитие человечества
Аня Котарба, австралийский археолог из Университета Флиндерса, рассказала о том, как первые эпидемии повлияли на развитие человечества. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на иностранное издание.
По мнению ученых, человек способен приспособиться к любым условиям. Первые эпидемии были зафиксированы еще в древние времена. Тогда люди только начинали селиться рядом друг с другом.
«Черная смерть убила четверть жителей Европы и Ближнего Востока в 1300-х годах, но позднее привела к улучшению условий жизни, открыла рынки и способствовала росту экономики», — рассказал один из ученых.
Котарба пояснила, что многие пандемии на планете происходили из-за торговли. Торговцы с караванами верблюдов или путешественники на кораблях связывали друг с другом отдаленные народы, распространяя вирусы.
Археолог уверена, что по окончании режима самоизоляции люди станут более устойчивыми к новому вирусу.