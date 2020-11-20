Австралийские военные убивали афганцев ради «крещения кровью»

Служащие элитного австралийского спецназа SAS заставляли новобранцев убивать жителей Афганистана. Они называли это «крещением кровью».

Расследование провели силы обороны Австралии (ADF). Они подготовили доклад, в котором собрали показания почти 400 свидетелей, 20 тысяч документов и 25 тысяч фотографий, передает ABC.

Австралийские солдаты совершали военные преступления в Афганистане с 2005 по 2016 год. Всего были убиты как минимум 39 человек — «военнопленные, крестьяне и гражданские». Неоспоримые доказательства есть по 23 эпизодам. Все они произошли не на поле боя.

Спецназовцы заставляли новобранцев убивать военнопленных, таким образом посвящая их в отряд. Затем преступление маскировали: рядом с телом оставляли оружие, чтобы казалось, будто это опасный повстанец. Новобранцы видели в своих командирах «полубогов», поэтому не рассказывали о случившемся выше.

Отделение SAS уже расформировали. Представители властей Австралии принесли извинения афганскому народу и лично президенту страны Ашрафу Гани.

Австралийские войска находились на территории Афганистана с 2001 года — всего около 1,5 тысяч военнослужащих. После 2003-го их осталось 300.