Австралийские власти решили убить 10 тысяч верблюдов из-за пожаров

Власти австралийских земель на северо-западе континента, где живут аборигены, уничтожат около 10 тысяч диких верблюдов. В Австралии полыхают лесные пожары, поэтому животные в поисках воды пришли в местные поселения.

Как сообщило издание The Hill со ссылкой на члена правления региона Мариту Бейкер, верблюды уже повергли в хаос одну из местных общин Канипи.

«Мы попали в жаркие, дурно пахнущие и неудобные условиях. Нам плохо, потому что приходят верблюды сносят заборы, пытаются попасть в дома, ломают кондиционеры», — рассказала Бейкер. Государственный департамент окружающей среды и водных ресурсов выделит для уничтожения животных вертолеты. Тела верблюдов планируют сжечь или похоронить.

Животных также собираются убить из-за опасений по поводу выбросов парниковых газов — один верблюды выделяет тонну углекислого газа в год. Популяция этих животных удваивается каждые девять лет, если их численность не регулировать.

Лесные пожары полыхают в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.с 2019 года. Стихийное бедствие уже уничтожило более 6,5 миллиона гектаров леса. Сгорели около двух тысяч жилых домов и трех тысяч административных и хозяйственных построек. В беду попали около 480 миллионов представителей местной фауны.