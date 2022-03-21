Австралийские ученые узнали, что первобытные люди пользовались языком жестов

Специалисты из университета Западной Австралии провели исследование, которое было посвящено средствам коммуникации между людьми в первобытном обществе. С результатами ознакомилось ИА Nation News.

Исследователи выяснили, что первобытные люди общались при помощи жестов, а не звуков. Отмечается, что язык тела, в отличие от нечленораздельной речи, понятнее людям из разных социальных слоев. Ученые напомнили, что даже слепые люди пользуются жестами при общении, поэтому возможно, что для первобытных людей этот способ коммуникации был наиболее естественным.