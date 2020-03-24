Австралийские штаты закроют границы из-за пандемии коронавируса

Предполагается, что въезд запретят в Западную и Южную Австралию, Квинсленд, Тасманию и в регион Северная территория.

Ранее жители Австралии начали воровать мыло и туалетную бумагу из общественных туалетов. Более ста пропаж обнаружили в штате Виктория.