Австралийские пожары подступили к городу Перту

В пригороде уже пострадали 70 домов. Людей массово эвакуируют. Все пожарные и волонтеры, а также авиация задействованы в тушении. Жители стараются спасти свои дома и животных. Их иногда просто выпускают из-загонов, так как не успевают эвакуировать.

В городе сильное задымление, местные жители рассказывают, что там сложно дышать. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время ситуация не улучшится.