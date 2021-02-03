facebook_pixel
    03 февраля 2021, 15:24

    Австралийские пожары подступили к городу Перту

    Дарья Морозова

    Мощные пожары в Австралии приближаются к крупному городу Перту. Об этом сообщил телеканал ОТР.

    В пригороде уже пострадали 70 домов. Людей массово эвакуируют. Все пожарные и волонтеры, а также авиация задействованы в тушении. Жители стараются спасти свои дома и животных. Их иногда просто выпускают из-загонов, так как не успевают эвакуировать.

    В городе сильное задымление, местные жители рассказывают, что там сложно дышать. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время ситуация не улучшится.