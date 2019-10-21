  • Австралийские газеты вышли с «вымаранной» первой полосой. Фото

    21 октября 2019, 14:13

    Екатерина Керсипова

    Крупнейшие австралийские газеты 21 октября вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом. Таким образом журналисты хотят привлечь внимание к проблеме свободы слова. Об этом сообщило агентство Reuters.

    Акцию спланировала организация Right to Know Coalition. В ней приняли участие 20 газет и 17 медиаорганизаций. Политику местных властей в отношении СМИ журналисты считают несправедливой. В частности, выступают против закона о национальной безопасности 2018 года. Он предусматривает в некоторых случаях уголовную ответственность для журналистов и их осведомителей.

    Кроме того, масла в огонь подлили спецслужбы, которые в июне этого года провели обыски в Australian Broadcasting Corporation. Силовики посчитали, что материал о военных преступлениях австралийских военных в Афганистане был написан на основе секретных документов, которые оказались у журналистов незаконно. Также обыски прошли дома у журналистки News Corporation, писавшей о планах правительства усилить контроль над гражданами.

    За последние 20 лет в Австралии вышло 60 законов, ограничивающих свободу слова. Десяткам журналистов грозят штрафы и тюрьма.