Австралийские газеты вышли с «вымаранной» первой полосой. Фото

Акцию спланировала организация Right to Know Coalition. В ней приняли участие 20 газет и 17 медиаорганизаций. Политику местных властей в отношении СМИ журналисты считают несправедливой. В частности, выступают против закона о национальной безопасности 2018 года. Он предусматривает в некоторых случаях уголовную ответственность для журналистов и их осведомителей.

Кроме того, масла в огонь подлили спецслужбы, которые в июне этого года провели обыски в Australian Broadcasting Corporation. Силовики посчитали, что материал о военных преступлениях австралийских военных в Афганистане был написан на основе секретных документов, которые оказались у журналистов незаконно. Также обыски прошли дома у журналистки News Corporation, писавшей о планах правительства усилить контроль над гражданами.

За последние 20 лет в Австралии вышло 60 законов, ограничивающих свободу слова. Десяткам журналистов грозят штрафы и тюрьма.