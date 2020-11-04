Австралийская школьница умерла «из-за слишком частого использования iPad»

Жительница Австралии Энн Форбс добивается пересмотра больничных правил в стране после смерти своей дочери от эпилепсии. В больнице 13-летней Люсии не стали делать анализы, назвав причиной припадков недостаток сна и слишком частое использование iPad.

Люсия страдала от «мини-приступов» последние три года своей жизни. Во время приступа у нее закатывались глаза и тряслась голова. Энн несколько раз водила дочь к врачам, однако они связывали состояние ребенка с сухостью глаз, рассказала женщина изданию Daily Mail.

В марте этого года у девочки случился сильный припадок во сне, ее доставили в больницу Мельбурна. Однако врачи посчитали, что это был единичный случай, вызванный недосыпанием и слишком частым использованием планшета. Девочку выписали спустя два часа после поступления, не проведя никаких исследований.

Через неделю Люсия умерла во сне. Официальную причину смерти установить не смогли. После смерти точно определить, была ли у нее эпилепсия, невозможно.

Ее мать отправила отчет о вскрытии неврологу, который предположил, что Люсия умерла от синдрома внезапной смерти при эпилепсии (СВСЭП). Теперь Форбс хочет изменить процедуру оказания помощи пациентам в австралийских больницах. Женщина добивается проведения полного сканирования человека, поступившего с приступом, независимо от того, ставился ли ранее диагноз «эпилепсия».