Мир 31 марта 2023, 12:56 Австралийская рок-группа AC/DC вернется на сцену впервые с 2016 года

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Известная рок-группа AC/DC, сформированная в Сиднее, впервые после долгого перерыва вернется на сцену и выступит в 2023 году на музыкальном фестивале Power Trip. Об этом сообщил телеканал 9News.

Отмечается, что фестиваль запланирован в октябре в Калифорнии. Также вместе с австралийской группой на площадке выступят Guns N' Roses и Metallica.

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Как сообщил сайт «Мир 24», в составе AC/DC на сцену выйдут Ангус Янг, Стив Янг, Клифф Уильямс, а также Фил Радд и Брайан Джонсон.