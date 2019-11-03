Австралийка потрогала похожее на мозг морское существо. Ее рука потеряла чувствительность

Жительница островного австралийского штата Тасмания нашла на берегу океана странное слизистое существо, похожее на человеческий мозг. Она потрогала его, и рука онемела. Специалисты разъяснили, что это асцидия, и что руками можно трогать не все, что выбрасывает море.

Ракель Уильямс обратилась за разъяснением к тасманийским натуралистам, которые ведут группу в Facebook и отвечают на вопросы об австралийской фауне.

«Может кто-нибудь сказать мне, что это? Мы с мамой гуляли по пляжу и наткнулись на это слизистое существо. Я потрогала его и рука онемела. Мама потрогала его ногой и дальше уже пошла с трудом», — написала девушка. Специалисты по живой природе разъяснили Уильямс, что это не просто существо, а колония существ — животных асцидий.

«Это колониальное морское животное асцидия. Оно встречается во всех морях, но этот экземпляр явно не из наших вод», — пояснил куратор отдела зоологии беспозвоночных в Тасманском музее доктор Саймон Гроув. Он рассказал, что это инвазивный вид асцидий, который может вытеснить из естественной среды обитания характерных для Тасмании морских животных.

Комментаторы в шутку предположили, что это мозг канберрских политиков, так как должен же он где-то быть