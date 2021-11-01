Австралийка перечислила вещи, которые русские недооценивают в своей стране

Переехавшая в Россию австралийка Перукуа рассказала об особенностях страны, которые русские недооценивают. В первую очередь исполнительница отметила духовность.

«Моей русской истории уже десять лет. В 2011 году состоялся концерт в Москве, и я познакомилась со своим будущим мужем. Мы встретились в Гоа, но теперь живем в России», — рассказала Перукуа изданию «Моя Планета».

По словам певицы, в первую очередь ее подкупает духовность русских людей. Она подчеркнула, что для женщины в России высоко ценят любовь. Еще они элегантны и грациозны.

«Образование для вас — неофициальная религия. Если на семинаре я попрошу женщин, кто получил высшее образование, поднять руку, в России таких окажется в три-четыре раза больше, чем на Западе», — заявила иностранка.

Она добавила, что Россия обладает фантастической природой. Причем россияне чаще обращают внимание на заграничные красоты. Жители страны забывают о том, что природные богатства есть у них прямо под носом.

Еще одним пунктом Перукуа назвала квашенную капусту. Русские воспринимают этот продукт как бабушкину заготовку на зиму, хотя в США его считают элитным. За банку такой капусты американцы готовы отдать 22 доллара (более 1,5 тысячи рублей).