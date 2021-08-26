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    26 августа 2021, 04:09

    Австралийка не верила в ковид, но заразилась. Она пожаловалась на «жуткие симптомы»

    Анастасия Кукова

    Австралийка Кэтти Паффетт не верила в пандемию и отрицала само существование COVID-19. Тем не менее, она заразилась и рассказала в своем TikTok о симптомах, которые ее мучают. Она призналась, что почувствовала себя очень глупо, когда проявились первые признаки заболевания.

    Скрин видео.

    Издание LADBible опубликовало ее историю. Кэтти призналась, что чувствует себя очень плохо, но ее мама и друзья говорят, что ей еще повезло. Девушка пожаловалась на тошноту и боли при дыхании. Она призналась, что при попытке встать начинает терять сознание. Однако 20-летняя австралийка заявила, что справится с инфекцией.

    В больнице, в которую попала Кэтти, от ковида лечатся 645 пациентов. В реанимации находятся 113 человек и еще 40 — на ИВЛ. Из них только 116 пациентов самоизолировались, когда почувствовали недомогание. Остальные продолжали общаться с окружающими. Они могли заразить множество людей.

    Владелец американского сервиса такси Yo Transportation Services (Миссури) Чарли Буллингтон запретил водителям перевозить привитых пассажиров. Он заявил, что гордится тем, что в его штате самый низкий уровень вакцинации по стране.