Австралийка не верила в ковид, но заразилась. Она пожаловалась на «жуткие симптомы»

Австралийка Кэтти Паффетт не верила в пандемию и отрицала само существование COVID-19. Тем не менее, она заразилась и рассказала в своем TikTok о симптомах, которые ее мучают. Она призналась, что почувствовала себя очень глупо, когда проявились первые признаки заболевания.

Издание LADBible опубликовало ее историю. Кэтти призналась, что чувствует себя очень плохо, но ее мама и друзья говорят, что ей еще повезло. Девушка пожаловалась на тошноту и боли при дыхании. Она призналась, что при попытке встать начинает терять сознание. Однако 20-летняя австралийка заявила, что справится с инфекцией.

В больнице, в которую попала Кэтти, от ковида лечатся 645 пациентов. В реанимации находятся 113 человек и еще 40 — на ИВЛ. Из них только 116 пациентов самоизолировались, когда почувствовали недомогание. Остальные продолжали общаться с окружающими. Они могли заразить множество людей.

Владелец американского сервиса такси Yo Transportation Services (Миссури) Чарли Буллингтон запретил водителям перевозить привитых пассажиров. Он заявил, что гордится тем, что в его штате самый низкий уровень вакцинации по стране.