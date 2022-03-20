Австралия запретила экспорт алюминиевых руд в Россию

Австралийские власти решили запретить экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Об этом сообщила глава МИД страны Марис Пейн.

«Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию», — заявила Пейн. Цитату привел ТАСС.

Министр пояснила, что запрет ввели, чтобы ограничить возможности российских производств алюминия. Она подчеркнула, что этот металл является важнейшим экспортным продуктом РФ.

«Почти 20% потребностей России в глиноземе обеспечивались за счет экспорта глинозема из Австралии», — отметила Пейн.

По ее словам, решение правительства Австралии негативно скажется на российской отрасли автомобилестроения и производстве вооружений. Также запрет коснется аэрокосмической и строительной сфер экономики России. Австралийские власти пообещали найти новые рынки сбыта для местных экспортеров сырья, попавшего под запрет. Таким образом правительство поможет им возместить ущерб.

Ранее Австралия заявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине в размере 21 миллиона австралийских долларов (примерно 15,5 миллиона долларов США).