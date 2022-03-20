Австралия заявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине

Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине в размере 21 миллиона австралийских долларов (это примерно 15,5 миллиона долларов США). Об этом сказано в заявлении австралийского МИД.

«Разработан дополнительный пакет оборонительной военной помощи для украинских вооруженных сил на сумму 21 миллион долларов (около 15,5 миллиона долларов США — прим. ред.)», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Австралии.

Общая сумма военной помощи от Австралии, учитывая новый пакет, составила 91 миллиона австралийских долларов (это свыше 67 миллионов долларов США), указано в сообщении. В пакет, как отмечается, войдут «дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии».

Кроме того, австралийское правительство выделит дополнительно 30 миллионов долларов (это свыше 22 миллионов долларов США) на чрезвычайную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины.

Согласно сообщению, средства пойдут на защиту женщин, детей, пожилых людей и инвалидов.

Правительство Австралии 14 марта объявило о санкциях в отношении 33 «российских олигархов», видных бизнесменов и ближайших членов их семей. В частности, ограничительные меры ввели против владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера, председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева.