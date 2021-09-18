Австралия выразила сожаление из-за отзыва посла Франции после разрыва контракта по подлодкам

Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла в Париж для консультаций из-за разрыва контракта по подводным лодкам. Об этом сообщил представитель главы австралийского МИД Марис Пейн.

«С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением», — процитировала его газета Sydney Morning Herald.

Он подчеркнул, что австралийские власти считают Францию важным партнером и ценят отношения с этой страной, которая обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. Пейн добавил, что Канберра надеется, что еще будет взаимодействовать с французской стороной по вопросам, которые представляют интерес для двух государств.

Посол Франции также был отозван и из Вашингтона. В Белом доме после этого назвали Францию старейшим союзником США и одним из сильнейших партнеров.

Отзыв послов из Штатов и Австралии произошел после того, как Канберра разорвала контракт по подводным лодкам с французской компанией Naval Group в пользу сотрудничества с США.