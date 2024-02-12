12 февраля 2024, 07:33
Австралия выразила обеспокоенность из-за операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа
МИД Австралии выразил обеспокоенность из-за операции Израиля в городе Рафах
Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что власти глубоко обеспокоены из-за сообщений СМИ о военной операции израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Рафах, который находится на юге Газы. Ее заявление опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
«Многие друзья Израиля, включая Австралию, выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об израильской военной операции в Рафахе», — отметила Вонг.
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Она подчеркнула, что уже большое количество беженцев по приказу Израиля перемещены в другие регионы. Тель-Авив должен проявить осторожность в отношении гражданских лиц, добавила министр.
Нарушение обязательств по защите мирных жителей вредит интересам Израиля. Поэтому в Тель-Авиве обязаны прислушаться к международному сообществу, подытожила глава австралийского МИД.
Ее заявление прозвучало после сообщения телеканала Al Mayadeen об ударах израильской авиации по Рафаху. По данным СМИ, в результате атаки погибли более 100 человек, свыше 230 получили ранения.
Саудовская Аравия призвала ООН собрать экстренное заседание из-за ситуации вокруг города Рафах.
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