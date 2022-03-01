Австралия выделит Украине 70 миллионов долларов на поддержку обороны

Премьер Австралии Скотт Моррисон пообещал выделить 70 миллионов долларов на закупку военной техники и оружия для Украины в рамках скоординированных усилий Запада. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Мы говорим о ракетах, боеприпасах, мы говорим о поддержке их воздушной обороны… И мы будем делать это в сотрудничестве с НАТО», — сказал он.

Правительство также выделит около 35 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Эти деньги пойдут международным организациям, помогающим беженцам с Украины.

По словам Моррисона, в день власти Австралии получают около 100 заявлений на визу от граждан Украины.

В своей речи политик также раскритиковал действия России, заявив, что международное сообщество должно полностью изолировать страну. «Они сами выбрали себе путь в качестве государства-изгоя. Никто не должен иметь с ними ничего общего», — сказал Моррисон.

Ранее из-за обострения ситуации на Украине Австралия ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц страны. Ограничения затронули министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу Минобороны Сергея Шойгу, премьера Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.