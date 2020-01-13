Австралия выделит около $35 млн на восстановление континента после пожаров

Правительство Австралии решило выделить около 34,8 миллиона американских долларов на восстановление дикой природы после лесных пожаров. Министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей сообщила, что половина денег уйдет на возрождение популяции животных. В частности — коал.

«Сегодня я объявила о выделении 50 миллиона австралийских долларов (34,8 миллиона долларов США) в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций», — сказано в заявлении главы ведомства, опубликованном на ее странице в Twitter.

Лей заявила, что из-за лесных пожаров на востоке и юго-востоке Австралии погибло огромное количество коал. Этих животных даже могут внести в список видов, которые находятся под угрозой уничтожения. Министр подчеркнула, что все масштабы трагедии пока еще не удалось оценить. Об этом написало издание Australian.

Министерство охраны окружающей среды и государственный казначей Джош Фриденберг выпустили совместное заявление. В нем сказано, 25 миллионов передадут национальным заповедникам, парка, больницам, участвующим в программах по восстановлению популяций и видов. Остальные средства направят в оперативное управление офиса комиссара по исчезающим видам. В него войдут ученые и эксперты из национального агентства научных и прикладных исследований (CSIRO), зоопарков, университетов, консультативного комитета коренных народов.

Лесные пожары начались на восточном побережье Австралии еще в октябре 2019 года. Огонь охватил большие территории в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке и несколько регионов на юге страны. В результате пожаров Австралия уже потеряла более 8,5 миллиона гектаров леса, около трех тысяч жилых домов и свыше шести административных и хозяйственных построек. Жертвами экологической катастрофы стали более одного миллиарда животных, а также 26 человек.

Многие знаменитости жертвуют деньги на борьбу с последствиями пожаров в Австралии. Так, Серена Уильямс решила отдать полученные за победу в Открытом чемпионате Окленда по теннису (ASB Classic) 43 тысячи долларов Австралии.