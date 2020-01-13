Австралия выделит около $35 млн на восстановление континента после пожаров
«Сегодня я объявила о выделении 50 миллиона австралийских долларов (34,8 миллиона долларов США) в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций», — сказано в заявлении главы ведомства, опубликованном на ее странице в Twitter.
Лей заявила, что из-за лесных пожаров на востоке и юго-востоке Австралии погибло огромное количество коал. Этих животных даже могут внести в список видов, которые находятся под угрозой уничтожения. Министр подчеркнула, что все масштабы трагедии пока еще не удалось оценить. Об этом написало издание Australian.
Министерство охраны окружающей среды и государственный казначей Джош Фриденберг выпустили совместное заявление. В нем сказано, 25 миллионов передадут национальным заповедникам, парка, больницам, участвующим в программах по восстановлению популяций и видов. Остальные средства направят в оперативное управление офиса комиссара по исчезающим видам. В него войдут ученые и эксперты из национального агентства научных и прикладных исследований (CSIRO), зоопарков, университетов, консультативного комитета коренных народов.
Лесные пожары начались на восточном побережье Австралии еще в октябре 2019 года. Огонь охватил большие территории в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке и несколько регионов на юге страны. В результате пожаров Австралия уже потеряла более 8,5 миллиона гектаров леса, около трех тысяч жилых домов и свыше шести административных и хозяйственных построек. Жертвами экологической катастрофы стали более одного миллиарда животных, а также 26 человек.
Многие знаменитости жертвуют деньги на борьбу с последствиями пожаров в Австралии. Так, Серена Уильямс решила отдать полученные за победу в Открытом чемпионате Окленда по теннису (ASB Classic) 43 тысячи долларов Австралии.