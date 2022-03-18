Австралия ввела санкции против Вексельберга, Дерипаски и 11 российских банков

Австралийские власти объявили о введении антироссийских санкций. Ограничения касаются двух предпринимателей и 11 банков. Об этом сообщила глава МИД страны Марис Пейн.

«Правительство Австралии ввело санкции в отношении еще 11 российских банков и государственных структур, <…> имеющих отношение к управлению суверенным долгом России. Мы также продолжаем усиливать санкционное давление на предпринимателей, близких к Владимиру Путину», — привел слова Пейн ТАСС.

Речь идет о Викторе Вексельберге и Олеге Дерипаске, которые владеют активами и акциями австралийских компаний. Против бизнесменов ввели целевые финансовые санкции и запретили им въезд на территорию страны.

В санкционный список госструктур попал Фонд национального благосостояния, а также Министерство финансов. Среди российских банков в перечень попали Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк и Московский кредитный банк. Как уточнила Пейн, под санкции попали финансовые организации, на которые приходится примерно 80% всех банковских активов в России.