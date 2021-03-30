Австралия ввела санкции против России из-за Крымского моста

Австралийские власти объявили о введении антироссийских санкций. Под ограничительные меры попали четыре компании и одно физическое лицо. Все они связаны со строительством Крымского моста.

«Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запреты на поездки в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив», — сообщила пресс-служба МИД Австралии.

В министерстве отметили, что возведение моста якобы было попыткой России закрепить контроль над аннексированным Крымом. По словам главы МИД Мариз Пейн, деятельность попавших под санкции была направлена на попытку узаконить аннексию.

«Австралия продолжает призывать Россию вернуть Крым и Севастополь под полный контроль Украины. Австралия отвергает незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», — подчеркнули в заявлении.

Пейн добавила, что власти страны будут продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Крым счал частью России в 2014 году по итогам референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали тогда за вхождение в состав страны.