Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров Донбасса

Правительство Австралии утвердило новый пакет санкций. В него вошли 75 депутатов Госдумы, 20 министров Донецкой Народной Республики и 12 министров Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС.

В список также был внесен российский тележурналист Владимир Соловьев, который накануне посетил освобожденный Мариуполь в компании главы ДНР Дениса Пушилина. Это не первые ограничения со стороны Австралии, правительство уже наложило санкции на более чем 700 граждан России и Белоруссии, а также на предприятия и организации этих стран.

Ранее введение нового пакета санкций против России анонсировали в Евросоюзе. Он может включить поэтапное эмбарго на импорт нефти из России. Процесс отказа от энергоресурсов может затянуться на полгода.