Австралия ввела санкции против 39 граждан России из-за дела Магнитского

Австралийские власти ввели ограничительные меры в отношении 39 россиян и запретила им въезд. Речь идет о тех людях, которых Австралия считает причастными к делу Магнитского. Об этом сообщила глава МИД страны Марис Пейн.

«В первом транше правительство почтит Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, адресными санкциями и запретом на въезд против 14 россиян, ответственных за серьезную коррупцию, которую он раскрыл, а также 25 исполнителей и сообщников в вопросе жестокого обращения с ним и его смерти», — сказано в заявлении министра.

Санкции подразумевают также заморозку счетов этих людей. В МИД добавили, что в будущем ограничительные меры получат продолжение.

Сергей Магнитский умер в тюрьме «Матросская тишина» в 2009 году, до этого он находился в «Бутырке». Его судили за налоговые махинации. Смерть этого человека вызвала большой общественный резонанс во всем мире. Правозащитники говорили, что аудитору в СИЗО не предоставляли медицинская помощь, а скончаться он мог в результате избиения. После того, как Магнитского не стало, следственные органы открыли уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников «Бутырки». В итоге один из них получил оправдательный приговор, в отношении второго расследование было прекращено из-за истечения срока давности.