Австралия ввела санкции против 33 «российских олигархов», бизнесменов и их семей

Правительство Австралии 14 марта объявило о новых санкциях в отношении 33 «российских олигархов», видных бизнесменов и ближайших членов их семей. Об это сообщили на сайте МИД Австралии.

«Объявленные сегодня санкции укрепляют приверженность Австралии к введению санкций против тех людей, которые накопили огромное личное богатство и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе в результате их связей с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в заявлении.

Ограничительные меры ввели против владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера, председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, генерального директора «Транснефти» Николая Токарева, председателя Внешэкономбанка Игоря Шувалова и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Австралия присоединилась к нашим партнерам в том, что касается введения строгих последовательных санкций, причем за последние недели в отношении физических и юридических лиц было введено более 460 санкций», — указали в МИД.

Введенные Австралией санкции затрагивают Центральный банк России; Фонд национального благосостояния, Российский фонд прямых инвестиций; Вооруженные силы России; политических и военных деятелей, включая президента Владимира Путина, а также Совет безопасности.

Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон пообещал выделить 70 миллионов долларов на закупку военной техники и оружия для Украины. Правительство также выделит около 35 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Эти деньги пойдут международным организациям, помогающим беженцам с Украины.