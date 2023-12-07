Мир 07 декабря 2023, 06:51 Австралия ввела адресные финансовые санкции против 13 россиян Кабмин Австралии ввел санкции против 13 россиян из-за дела Кара-Мурзы Unsplash

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Сотрудники ФСБ, замминистра и другие россияне попали в санкционный список правительства Австралии. Финансовые рестрикции и ограничения на поездки ввели в отношении 13 человек, связанных с делом активиста Владимира Кара-Мурзы*, сообщило РИА «Новости».

«Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле закона Магнитского и запрет на поездки в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности», — объявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

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В черный список внесли еще 10 человек, в том числе неназванного заместителя министра. Они, по словам Пенни Вонг, связаны с арестом, судебным процессом и приговором оппозиционера. Министр от лица Австралии призвала отпустить Владимира Кара-Мурзу* и других политических активистов.

Мосгорсуд приговорил общественника, публициста, сына знаменитого журналиста к 25 годам колонии строго режима за госизмену, фейки об армии и другие преступления. В сентябре его этапировали в ИК-6 в Омской области.

* Владимира Кара-Мурзу решением Минюста включили в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.