Австралия введет санкции против представителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей | 360°

Мир 02 октября 2022, 08:14 Поделиться Telegram

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Viber Австралия введет санкции против представителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей МИД Австралии заявил о введении санкций в связи с референдумами РИА «Новости»

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Власти Австралии намерены ввести санкции в отношении 28 представителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в санкционный список попадут министры и высокопоставленные чиновники, сообщила глава МИД страны Пенни Вонг.

В частности, ограничения коснуться тех граждан России, которые принимали участие в организации и проведении референдумов о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, уточнили в ведомстве.

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«Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы», — отметила Вонг.

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С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы о вхождении в состав России. 30 октября президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих территорий к РФ.

Путин выступил с программной речью перед подписанием договора. В своем обращении российский лидер рассказал о праве людей на самоопределение, а стран на сохранение суверенитета.

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