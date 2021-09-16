Австралия разорвала соглашение с Францией по подводным лодкам на $66 миллиардов

Австралия решила выйти из соглашения с Францией по строительству подлодок на 66 миллиардов долларов. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

«Реализация технологии атомных подводных лодок означает, что Австралия больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack», — говорится в заявлении главы государства.

Моррисон объяснил, что быстрые изменения в области региональной безопасности делают обычные подводные лодки неподходящими для оперативных потребностей Австралии в следующие десятилетия.

Премьер добавил, что Франция при этом и дальше будет партнером Австралии. Он понадеялся на то, что обе страны смогут преодолеть последствия трудного и разочаровывающего решения. МИД Франции охарактеризовал решение Австралии как прискорбное и осудил партнерство австралийцев с США.

Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты 15 сентября заявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности и обороны AUKUS. В течение следующих полутора лет все три государства будут работать над передачей Австралии технологии, которой Штаты обычно делились исключительно с Великобританией. В частности, речь об атомных подводных лодках.