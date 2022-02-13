Австралия приостановила работу посольства на Украине
МИД Австралии приостановил работу посольства страны на Украине
Посольство Австралии на Украине приостановило свою работу. Об этом заявили власти страны. Они отдали распоряжение об отъезде дипломатов из-за «ухудшающейся ситуации в области безопасности». Об этом сообщается в пресс-релизе австралийского министерства иностранных дел.
«На фоне ухудшающейся ситуации в области безопасности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной правительство Австралии распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и приостановило его работу», — говорится в сообщении.
В МИД добавили, что операции посольства перенесут во временный офис во Львове. Гражданам Австралии рекомендовалось также немедленно покинуть Украину коммерческими транспортными средствами, поскольку условия безопасности там «могут измениться в кратчайшие сроки».
Ранее сообщалось, что власти Австралии и Новой Зеландии призвали своих граждан покинуть Украину. В соответствующими заявлениями выступили австралийский премьер-министр Скотт Моррисон и новозеландский министр иностранных дел Наная Махута.
В США ранее был сделан ряд заявлений относительно возможного вторжения России на Украину. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен допустил, что Москва может начать атаку во время Олимпиады, которая проходит в настоящее время в Пекине. Агентство Bloomberg в качестве гипотетической даты вторжения России на Украину указало 15 февраля, а президент США Джо Байден сместил сроки на один день и заявил, что нападение грядет 16 февраля. При этом никаких доказательств вторжения ни один из ораторов не привел.