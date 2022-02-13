Австралия приостановила работу посольства на Украине

Посольство Австралии на Украине приостановило свою работу. Об этом заявили власти страны. Они отдали распоряжение об отъезде дипломатов из-за «ухудшающейся ситуации в области безопасности». Об этом сообщается в пресс-релизе австралийского министерства иностранных дел.

«На фоне ухудшающейся ситуации в области безопасности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной правительство Австралии распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и приостановило его работу», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что операции посольства перенесут во временный офис во Львове. Гражданам Австралии рекомендовалось также немедленно покинуть Украину коммерческими транспортными средствами, поскольку условия безопасности там «могут измениться в кратчайшие сроки».

Ранее сообщалось, что власти Австралии и Новой Зеландии призвали своих граждан покинуть Украину. В соответствующими заявлениями выступили австралийский премьер-министр Скотт Моррисон и новозеландский министр иностранных дел Наная Махута.

В США ранее был сделан ряд заявлений относительно возможного вторжения России на Украину. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен допустил, что Москва может начать атаку во время Олимпиады, которая проходит в настоящее время в Пекине. Агентство Bloomberg в качестве гипотетической даты вторжения России на Украину указало 15 февраля, а президент США Джо Байден сместил сроки на один день и заявил, что нападение грядет 16 февраля. При этом никаких доказательств вторжения ни один из ораторов не привел.