Мир 15 января 2024, 04:03 Австралия предпочла отправить вертолеты в утиль вместо передачи их Украине ABC: Австралия не отдаст Украине вертолеты, а отправит их в утилизацию Unsplash

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Власти Австралии отправят списанные вертолеты MRH-90 Taipan на утилизацию. При этом Украина отправляла запрос на их поставку, сообщил телеканал ABC.

«Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией», — написали журналисты.

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Вооруженные силы Австралии прекратили использовать Taipan на 14 месяцев раньше запланированного срока после гибели четверых военных. Один из таких вертолетов потерпел крушение во время учений.

Изначально эксплуатация Taipan планировалась до 2037 года, но в работе этой техники то и дело случались проблемы, поэтому полеты часто приостанавливали. Taipan уже начали разбирать. В Минобороны Австралии заявили об утилизации вертолетов с учетом экологических и экономических принципов.

Представители Украины не довольны таким решением австралийских властей.

Ранее украинские военные признали сложности в обслуживании американских истребителей F-16. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что эти самолеты доставят немало проблем.