Австралия предложила Китаю диалог после создания альянса AUKUS и получила жесткий ответ

Вопросы создания нового альянса AUKUS Австралия обсуждала со всеми странами Индо-Тихоокеанского региона и приглашала к диалогу. Как сообщил телеканал 9News, с таким заявлением выступил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Он пояснил, что минувшей ночью поговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

«Есть открытое приглашение для председателя КНР Си Цзиньпина. Австралия открыта для обсуждения важных вопросов. Я верю и надеюсь, что мы разделяем одну цель — мирного Индо-Тихоокеанского региона, где суверенитет и независимость наций понимаются и уважаются», — заявил Моррисон.

Он подчеркнул, что понимает опасения Пекина, который негативно рассматривает появление альянса AUKUS.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь назвал формирование нового альянса серьезным подрывом регионального мира и стабильности, а также началом новой гонки вооружений.

По его словам, это причинит серьезный ущерб международным интересам, если Австралия не откажется от менталитета холодной войны.

О создании альянса AUKUS в минувшую среду, 15 сентября, объявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В тексте совместного заявления говорится, что основные цели альянса — формирование обороны и безопасности трех стран. Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание австралийского флота из атомных подводных лодок.

После принятия этого решения появилась информация, что Канберра отказалась от контракта на 90 миллиардов австралийских долларов (4,78 триллиона рублей) с французской военной компанией Naval Group по покупке современной субмарины.