Мир 14 марта 2023, 13:51 Австралия попросила МАГАТЭ разрешить ей получать атомные субмарины МАГАТЭ: страны AUKUS обещали сохранить Австралии неядерный статус при передачи ей подлодок U.S. Navy

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Глава МИД Австралии Пенни Вонг направила обращение на имя генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси с просьбой заключить соглашение с австралийской стороной о возможности получать атомные подводные лодки в рамках альянса AUKUS. Об этом сказано в заявлении, которое опубликовали на сайте МАГАТЭ.

В документе говорится о том, что Австралия, Великобритания и США, будучи участниками AUKUS, сделали заявление о покупке австралийскими властями атомных подводных лодок с обычным вооружением.

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«Вонг официально обратилась к агентству с просьбой начать переговоры о договоренности, требуемой в соответствии со статьей 14 Соглашения о всеобъемлющих гарантиях между МАГАТЭ и австралийской стороной в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия», — сказано в сообщении от лица Гросси.

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Австралия, по его словам, направила агентству предварительную проектную документацию по этому проекту. МАГАТЭ пообещало, что обеспечит прозрачность контроля за передачей в рамках AUKUS австрилийской стороне атомных субмарин. Уточняется, что страны AUKUS обещали сохранить неядерный статус Австралии.