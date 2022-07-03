Премьер-министр Австралии пообещал поставить на Украину новую партию вооружения. Она будет включать бронетранспортеры, броневики и беспилотники, об этом сообщило агентство France-Presse.

«Премьер-министр уточнил, что Австралия предоставит дополнительное военное оборудование, запрошенное Украиной, включая 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников», — отметило издание.

Ранее Австралия уже поставляла на Украину боевые машины. Четыре бронетранспортера M113AS4 отправили в зону конфликта в июне. По словам посла Украины в Австралии, эта страна выделила военную помощь на сумму 225 миллионов долларов. Она включает 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники и муляжи.